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Fim do Windows 7: há riscos de continuar usando o sistema?

As explicações são do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 13:22

Publicado em 

15 jan 2020 às 13:22
Desde o dia 14 de janeiro, o Windows 7 deixou de receber suporte da Microsoft. Isso quer dizer que o sistema operacional não vai mais receber atualizações nem oferecer “patches” que melhoram a segurança e corrigem vulnerabilidades. O Windows 7, lançado em 2009, chegou a ser o sistema mais usado do mundo, superando a marca de 50% de usuários mundiais. Quais são os próximos passos para os usuários que ainda utilizam o Windows 7? Há riscos de continuar usando o sistema? Quem responde essas e outras perguntas é o comentarista Gilberto Sudré, no CBN e a Tecnologia desta quarta-feira (15).
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 15-01-20

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