Fim do Windows 7: há riscos de continuar usando o sistema?

Desde o dia 14 de janeiro, o Windows 7 deixou de receber suporte da Microsoft. Isso quer dizer que o sistema operacional não vai mais receber atualizações nem oferecer “patches” que melhoram a segurança e corrigem vulnerabilidades. O Windows 7, lançado em 2009, chegou a ser o sistema mais usado do mundo, superando a marca de 50% de usuários mundiais. Quais são os próximos passos para os usuários que ainda utilizam o Windows 7? Há riscos de continuar usando o sistema? Quem responde essas e outras perguntas é o comentarista Gilberto Sudré, no CBN e a Tecnologia desta quarta-feira (15).