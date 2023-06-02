Fim do mistério: entenda como os algoritmos recomendam conteúdos no seu Instagram

O que há por trás do "mistério" dos conteúdos que aparecem no seu Instagram! Muitas teorias circulam sobre como o Instagram seleciona conteúdos mostrados nas áreas da plataforma, como feed, stories, reels. A resposta: o algoritmo! Muito além de direcionar determinado conteúdo aos usuários da rede social, essa ferramenta cumpre com todo um processo de filtro e seleção até chegar no feed dos usuários. É sobre esse assunto que o comentarista Gilberto Sudré trata nesta edição do "CBN e a Tecnologia".