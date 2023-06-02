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CBN e a Tecnologia

Fim do mistério: entenda como os algoritmos recomendam conteúdos no seu Instagram

Acompanhe a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 11:41

Publicado em 

02 jun 2023 às 11:41
Instagram
Instagram Crédito: Pexels
O que há por trás do "mistério" dos conteúdos que aparecem no seu Instagram! Muitas teorias circulam sobre como o Instagram seleciona conteúdos mostrados nas áreas da plataforma, como feed, stories, reels. A resposta: o algoritmo! Muito além de direcionar determinado conteúdo aos usuários da rede social, essa ferramenta cumpre com todo um processo de filtro e seleção até chegar no feed dos usuários. É sobre esse assunto que o comentarista Gilberto Sudré trata nesta edição do "CBN e a Tecnologia". 
CBN - CBN e a Tecnologia - 02-06-23.mp3

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