Fim de um era! Internet Explorer se "aposenta" em novembro  

Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré traz uma importante recado para os usuários que ainda utilizam o navegador Internet Explorer: o seu "fim" está próximo! Em uma postagem em seu blog, a Microsoft anunciou o fim do "IE" e que não mais oferecerá suporte à versão 11, a última do browser, a partir de 30 de novembro próximo. Além disso, a partir de 17 de agosto de 2021, nenhum aplicativo ou serviço da empresa será compatível com o Internet Explorer 11, lançado em 2013. Sudré traz detalhes do histórico do navegador ao longo desses anos e as alternativas de substituição para quem ainda o utiliza. Fique ligado nas orientações!