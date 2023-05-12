Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Tecnologia

Fim das senhas? Google anuncia "passkey" em todas as contas

Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 11:37

Publicado em 

12 mai 2023 às 11:37
Pesquisa no Google
Pesquisa no Google Crédito: Pixabay
Senhas e mais senhas! Esta é a realidade de qualquer usuário da Internet, mas parece que o Google quer dar um fim nisto mudando a forma de se autenticar para os serviços de rede. Com as chamadas "passkeys" (impressões digitais e reconhecimento facial são exemplos), a pessoa não precisa inserir suas credenciais para acessar contas. Assim, a senha é substituída por outro método de autenticação. O Google está de olho nisso. A empresa anunciou a liberação desse método de login que dispensa o preenchimento de senhas. Para garantir a segurança, a companhia permitirá escolher um único celular para funcionar como um token de segurança. Caso o usuário tenha mais de um aparelho, precisará escolher o seu principal para funcionar como chave de acesso. O comentarista Gilberto Sudré fala do assunto nesta edição do "CBN e a Tecnologia".
CBN - CBN e a Tecnologia - 12-05-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores
Caso aconteceu no domingo (31) no bairro Interlagos
Idoso de 70 anos é detido por dirigir sob efeito de álcool em Linhares
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados