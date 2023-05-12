Fim das senhas? Google anuncia "passkey" em todas as contas

Senhas e mais senhas! Esta é a realidade de qualquer usuário da Internet, mas parece que o Google quer dar um fim nisto mudando a forma de se autenticar para os serviços de rede. Com as chamadas "passkeys" (impressões digitais e reconhecimento facial são exemplos), a pessoa não precisa inserir suas credenciais para acessar contas. Assim, a senha é substituída por outro método de autenticação. O Google está de olho nisso. A empresa anunciou a liberação desse método de login que dispensa o preenchimento de senhas. Para garantir a segurança, a companhia permitirá escolher um único celular para funcionar como um token de segurança. Caso o usuário tenha mais de um aparelho, precisará escolher o seu principal para funcionar como chave de acesso. O comentarista Gilberto Sudré fala do assunto nesta edição do "CBN e a Tecnologia".
CBN - CBN e a Tecnologia - 12-05-23.mp3