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CBN e a Tecnologia

Ferramentas e recursos para pais acompanharem adolescentes no Instagram!

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 06 de Agosto de 2025 às 11:17

Publicado em 

06 ago 2025 às 11:17
Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter: redes sociais
Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter: redes sociais Crédito: Divulgação
O uso da internet e das redes sociais por crianças e adolescentes é uma preocupação para muitos pais, mães e responsáveis pelos pequenos. Em especial o Instagram, uma das redes sociais que estão no topo da preferência dos usuários. Nem sempre podemos estar ao lado deles quando estão navegando na rede. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer algumas recursos que existem no Instagram para esse controle. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN E A TECNOLOGIA - 06-08-25
Os recursos
1. Contas para Adolescentes privadas por padrão
2. Restrições de mensagens, nudez e contas suspeitas
3. Controle de conteúdo sensível
4. Bloqueio de transmissão ao vivo
5. Ocultar solicitações de contato e comentários ofensivos
6. Modo de descanso
7. Restrição para marcações, menções e remixagem de conteúdo

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