Ferramentas e recursos para pais acompanharem adolescentes no Instagram!

O uso da internet e das redes sociais por crianças e adolescentes é uma preocupação para muitos pais, mães e responsáveis pelos pequenos. Em especial o Instagram, uma das redes sociais que estão no topo da preferência dos usuários. Nem sempre podemos estar ao lado deles quando estão navegando na rede. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer algumas recursos que existem no Instagram para esse controle. Ouça a conversa completa!