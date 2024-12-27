Férias chegando: os perigos no uso dos carregadores USB em aeroportos e áreas públicas!

Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré, traz como destaque os perigos do uso dos carregadores USB em aeroportos e áreas públicas.

“A época de férias está chegando e estando fora de casa é normal precisarmos recarregar a bateria de Celulares e Tablets. Muitos aeroportos e locais públicos oferecem estações de carregamento USB como uma conveniência para seus frequentadores. No CBN e a Tecnologia desta sexta feira vamos conhecer os cuidados e perigos associados ao uso destes carregadores e como você pode se proteger”, explica. Ouça a conversa completa!