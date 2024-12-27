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CBN e a Tecnologia

Férias chegando: os perigos no uso dos carregadores USB em aeroportos e áreas públicas!

Ouça as orientações com o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 11:03

Publicado em 

27 dez 2024 às 11:03
Uso de celular ligado no carregador não é recomendado
Uso de celular Crédito: José Carlos Schaeffer
Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré, traz como destaque os perigos do uso dos carregadores USB em aeroportos e áreas públicas.
“A época de férias está chegando e estando fora de casa é normal precisarmos recarregar a bateria de Celulares e Tablets. Muitos aeroportos e locais públicos oferecem estações de carregamento USB como uma conveniência para seus frequentadores. No CBN e a Tecnologia desta sexta feira vamos conhecer os cuidados e perigos associados ao uso destes carregadores e como você pode se proteger”, explica. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 27-12-24.mp3

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