Febre nas redes sociais, fazer avatar no Lensa é seguro? Especialista esclarece!

Um aplicativo para edição de fotos ganhou fama nas redes sociais e se tornou um dos mais baixados para smartphone, nos últimos dias, por causa de um recurso curioso: a criação de avatares usando fotos reais de uma pessoa por meio de Inteligência Artificial (IA). A ferramenta, que se chama "Lensa", foi usada por vários famosos. É sobre o assunto que o comentarista Gilberto Sudré fala nesta edição do "CBN e a Tecnologia". "A moda agora é o Lensa, um aplicativo que utiliza um tipo de inteligência artificial para criar avatares extremamente realistas. Mas, além de fazer imagens 'bonitinhas', qual o risco de se usar este aplicativo?", indaga o comentarista. Ouça a conversa completa!