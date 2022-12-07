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CBN e a Tecnologia

Febre nas redes sociais, fazer avatar no Lensa é seguro? Especialista esclarece!

Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 11:13

Publicado em 

07 dez 2022 às 11:13
Aplicativo Lensa
Aplicativo Lensa Crédito: Reprodução
Um aplicativo para edição de fotos ganhou fama nas redes sociais e se tornou um dos mais baixados para smartphone, nos últimos dias, por causa de um recurso curioso: a criação de avatares usando fotos reais de uma pessoa por meio de Inteligência Artificial (IA). A ferramenta, que se chama "Lensa", foi usada por vários famosos. É sobre o assunto que o comentarista Gilberto Sudré fala nesta edição do "CBN e a Tecnologia". "A moda agora é o Lensa, um aplicativo que utiliza um tipo de inteligência artificial para criar avatares extremamente realistas. Mas, além de fazer imagens 'bonitinhas', qual o risco de se usar este aplicativo?", indaga o comentarista. Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 07-12-22.mp3

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