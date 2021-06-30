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CBN e a Tecnologia

Facebook Pay e o que isso tem a ver com pagamentos no WhatsApp

Ouça as orientações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 11:27

Publicado em 

30 jun 2021 às 11:27
Facebook Pay
Facebook Pay Crédito: Divulgação
Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", Gilberto Sudré traz como destaque que o Facebook anunciou que a função de transferência de dinheiro pelo WhatsApp está disponível para todos os usuários do Brasil. Ainda alvo de desconfiança pelos brasileiros, a ferramenta permite envio e recebimento de dinheiro entre usuários que cadastram no app cartão de crédito ou conta bancária de qualquer instituição parceira. "Depois do anúncio, os usuários do Whatsapp começaram a receber a mensagem para se cadastrar no 'Facebook Pay' para poderem fazer transferência de valores via o aplicativo de mensagens instantâneas. Vamos conhecer os riscos e cuidados com esta nova forma de pagamento", explica o comentarista. 
CBN e a Tecnologia - 30-06-21.mp3

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