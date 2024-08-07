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CBN e a Tecnologia

Está de celular novo? O que fazer antes de começar a usar o aparelho Android!

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 07 de Agosto de 2024 às 11:49

Publicado em 

07 ago 2024 às 11:49
A ferramenta de antirrastreamento para Android parece ser menos rigorosa
Android  Crédito: Foto de Deyvi Romero/ Pexels
Vai uma importante orientação quando o assunto é celular novo! É importante realizar alguns procedimentos antes do primeiro uso do seu aparelho Android. O alerta é do comentarista Gilberto Sudré, nesta edição do "CBN e a Tecnologia". "Comprou um celular Android novo? Garanto que você está ansioso para colocar ele para funcionar, mas antes sair usando você precisa fazer algumas configurações para evitar problemas. Vamos conhecer os procedimentos que você deve realizar antes do primeiro uso", explica o comentarista. Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 07-08-24

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