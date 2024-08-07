Está de celular novo? O que fazer antes de começar a usar o aparelho Android!

Vai uma importante orientação quando o assunto é celular novo! É importante realizar alguns procedimentos antes do primeiro uso do seu aparelho Android. O alerta é do comentarista Gilberto Sudré, nesta edição do "CBN e a Tecnologia". "Comprou um celular Android novo? Garanto que você está ansioso para colocar ele para funcionar, mas antes sair usando você precisa fazer algumas configurações para evitar problemas. Vamos conhecer os procedimentos que você deve realizar antes do primeiro uso", explica o comentarista. Ouça a conversa completa!