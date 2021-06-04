Esqueceu onde deixou o carro estacionado? O Google Maps pode te ajudar!

Estacionou no shopping ou na rua e esqueceu onde deixou seu carro? Simples, pergunte ao Google! Isso mesmo! Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré explica como isso é possível. A ferramenta "Google Maps" funciona de maneira simples e possibilita fixar uma localização e até criar rotas para encontrar o carro rapidamente. Ainda é possível adicionar notas, como o andar da garagem ou tempo máximo para estacionamento. Ficou curioso para saber como funciona? Acompanhe as explicações completas!