Especialistas pedem "pausa" no avanço de sistemas com inteligência artificial

Mais de mil pessoas assinaram uma carta em que pedem a pausa por seis meses de treinamentos em sistemas de inteligência artificial mais poderosos que o GPT-4, lançado este mês pela OpenAI, criadora do robô ChatGPT. A iniciativa do "Future of Life Institute" recebeu o apoio de dezenas de professores e pesquisadores, além de alguns engenheiros de software de empresas como Microsoft e Google, que investem nos ChatGPT e Bard respectivamente. Entre os signatários mais conhecidos estão Elon Musk, dono do Twitter, da Tesla e da SpaceX. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré.