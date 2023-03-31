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CBN e a Tecnologia

Especialistas pedem "pausa" no avanço de sistemas com inteligência artificial

Ouça a análise do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 31 de Março de 2023 às 11:02

Publicado em 

31 mar 2023 às 11:02
Inteligência Artificial
Inteligência Artificial Crédito: Pixabay
Mais de mil pessoas assinaram uma carta em que pedem a pausa por seis meses de treinamentos em sistemas de inteligência artificial mais poderosos que o GPT-4, lançado este mês pela OpenAI, criadora do robô ChatGPT. A iniciativa do "Future of Life Institute" recebeu o apoio de dezenas de professores e pesquisadores, além de alguns engenheiros de software de empresas como Microsoft e Google, que investem nos ChatGPT e Bard respectivamente. Entre os signatários mais conhecidos estão Elon Musk, dono do Twitter, da Tesla e da SpaceX. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré. 
CBN e a Tecnologia - 31-03-23.mp3

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