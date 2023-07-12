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ES tem primeira empresa multada por violação da LGPD no Brasil; especialistas analisam

A Lei Geral de Proteção de Dados está em vigor desde setembro de 2020 e nos últimos dias tivemos a aplicação da primeira sanção administrativa

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 11:41

Publicado em 

12 jul 2023 às 11:41
Empresas já podem ser penalizadas em caso de descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Empresas já podem ser penalizadas em caso de descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) Crédito: Pexels
A Lei Geral de Proteção de Dados está em vigor desde setembro de 2020 e nos últimos dias tivemos a aplicação da primeira sanção administrativa. A primeira multa pelo descumprimento da LGPD  foi aplicada em uma empresa de Vila Velha. Foram duas sanções administrativas de R$ 7.200, cada, totalizando R$ 14.400, à Telekall Infoservice, do ramo de telefonia. A decisão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é inédita no país. Nesta edição do “CBN e a Tecnologia”, o comentarista Gilberto Sudré recebe a advogada especialista em Direito Digital e Proteção de Dados, Fernanda Modolo, para discutir o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 12-07-23.mp3
A empresa de telefonia foi investigada por supostamente comercializar dados pessoais ao oferecer uma lista de contatos de WhatsApp de eleitores com o objetivo de que os contatos fossem usados disseminar material de campanha eleitoral em 2020 e não possuir profissional encarregado pelo tratamento de dados pessoais pela empresa. Ou seja, alguém para responder por qualquer atividade envolvendo o uso, processamento, armazenamento de pessoas. O portal Tilt, do UOL, entrou em contato por telefone e email com a empresa, mas ainda não obteve retorno.

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