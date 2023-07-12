ES tem primeira empresa multada por violação da LGPD no Brasil; especialistas analisam

A Lei Geral de Proteção de Dados está em vigor desde setembro de 2020 e nos últimos dias tivemos a aplicação da primeira sanção administrativa. A primeira multa pelo descumprimento da LGPD foi aplicada em uma empresa de Vila Velha. Foram duas sanções administrativas de R$ 7.200, cada, totalizando R$ 14.400, à Telekall Infoservice, do ramo de telefonia. A decisão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é inédita no país. Nesta edição do “CBN e a Tecnologia”, o comentarista Gilberto Sudré recebe a advogada especialista em Direito Digital e Proteção de Dados, Fernanda Modolo, para discutir o assunto. Ouça a conversa completa!