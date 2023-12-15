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CBN e a Tecnologia

Erros comuns de senha que os hackers adoram explorar!

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 11:34

Publicado em 

15 dez 2023 às 11:34
É importante ter senhas diferentes para vários serviços
É importante ter senhas diferentes para vários serviços Crédito: Freepik
Nomes como Lucas, Pedro, Gabriel, Felipe e Matheus foram usados para criar algumas das senhas mais encontradas em vazamentos de dados no Brasil em 2023. A informação faz parte de um levantamento do serviço de gerenciamento de senhas NordPass. As informações são do portal “G1”.
Praticamente todos os serviços disponíveis na Internet tem sua autenticação baseada em uma senha e os hackers sabem disto. Assim esperam pacientemente que você cometa algum erro na escolha da palavra-chave para invadir seu perfil ou e-mail. Nesta edição do “CBN e a Tecnologia”, com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer alguns erros comuns de senha que os hackers adoram explorar e como não cair nessa. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 15-12-23

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