Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Tecnologia

Férias, festas: dicas de como proteger seus dados e dispositivos nas viagens!

Acompanhe os detalhes com o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 11:25

Publicado em 

17 jan 2025 às 11:25
Proteção de dados, segurança
Proteção de dados, segurança Crédito: Pixabay
“Difícil é sair de casa sem o celular!” A afirmação é compartilhada por milhões de pessoas, principalmente, nessa época do ano já que estamos em janeiro e muitas famílias estão saindo de férias. E, nesse clima, o comentarista Gilberto Sudré traz nesta edição do "CBN e a Tecnologia” dicas de como proteger seus dados e dispositivos nas viagens. Ao que ficar atento? Cuidados com o celular, aplicativos, Wifi, autenticação e VPN, por exemplo. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia -17-01-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como fica o tempo no feriado; Anvisa determina recolhimento de lote de água mineral
José teve o pé queimado horas após o nascimento na Serra
Mãe relata novo drama de bebê queimado em maternidade no ES: cirurgia é suspensa após anestesia
Luciano Nogueira Souza, 23 anos, foi morto a tiros na tarde de terça-feira (2)
Após assassinato, operação prende chefe do tráfico e mais dois suspeitos em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados