Férias, festas: dicas de como proteger seus dados e dispositivos nas viagens!

“Difícil é sair de casa sem o celular!” A afirmação é compartilhada por milhões de pessoas, principalmente, nessa época do ano já que estamos em janeiro e muitas famílias estão saindo de férias. E, nesse clima, o comentarista Gilberto Sudré traz nesta edição do "CBN e a Tecnologia” dicas de como proteger seus dados e dispositivos nas viagens. Ao que ficar atento? Cuidados com o celular, aplicativos, Wifi, autenticação e VPN, por exemplo. Ouça a conversa completa!