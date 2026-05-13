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CBN e a Tecnologia

Entenda o que é o "modo invisível" no Whatsapp

Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 12:17

Publicado em 

13 mai 2026 às 12:17
O grupo de elite da Polícia Civil no WhatsApp ficou com apenas 12 dos 40 integrantes originais
WhatsApp  Crédito: Reprodução
O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais populares do mundo. E quando você entra no WhatsApp e imediatamente, aparecem mensagens do tipo: "Eu vi que você ficou online"; "Por que visualizou e não respondeu?"; "Você estava digitando e sumiu!"... Será que ainda existe privacidade no WhatsApp? Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos mostrar como praticamente "desaparecer" no aplicativo mais usado do Brasil — controlando quem vê sua vida digital. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 13-05-26.mp3

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