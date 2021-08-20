Entenda como a internet 5g vai mudar a navegação e seus hábitos de consumo

A implantação da internet 5G no Brasil está cada vez mais próxima de acontecer. Na última semana a maioria dos ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) votou pela aprovação do edital do leilão da nova geração de internet móvel. A aprovação será referendada na semana que vem, após a entrega do pedido de vista de um dos ministros. Após a análise do TCU, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai marcar a data do leilão, previsto para acontecer entre o fim de setembro e início de outubro deste ano. A intenção do governo federal é disponibilizar internet 5G para todas as capitais do país antes da eleição presidencial de 2022. Com uma internet mais rápida, a navegação do brasileiro deve mudar e os hábitos de consumo devem ser impactados. Assunto para Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia! Acompanhe!