Entenda as novidades do mercado de veículos autônomos no ES e Brasil!

Nesta edição do "CBN e a Tecnologia" tem dobradinha! O assunto em destaque é o desenvolvimento de veículos com a capacidade de trafegar de modo totalmente autônomo, sem a necessidade de um motorista humano. Quem participa da conversa, junto com o comentarista Gilberto Sudré, é Ranik Guidolini, CEO da Lume Robotics. Com foco na inovação, empresas têm tornado a tecnologia mais palpável – e uma delas é a Lume Robotics, startup do Espírito Santo, que nasceu, em 2019, e desenvolve softwares capazes de transformar diferentes veículos em produtos autônomos.