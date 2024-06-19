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CBN e a Tecnologia

Entenda as novidades do mercado de veículos autônomos no ES e Brasil!

Ouça os comentários de Gilberto Sudré

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 12:17

Publicado em 

19 jun 2024 às 12:17
Conheça as novidades do mercado de veículos autônomos!
Conheça as novidades do mercado de veículos autônomos! Crédito: Pexels
Nesta edição do "CBN e a Tecnologia" tem dobradinha! O assunto em destaque é o desenvolvimento de veículos com a capacidade de trafegar de modo totalmente autônomo, sem a necessidade de um motorista humano. Quem participa da conversa, junto com o comentarista Gilberto Sudré, é Ranik Guidolini, CEO da Lume Robotics. Com foco na inovação, empresas têm tornado a tecnologia mais palpável – e uma delas é a Lume Robotics, startup do Espírito Santo, que nasceu, em 2019, e desenvolve softwares capazes de transformar diferentes veículos em produtos autônomos.
A Lume é uma startup fundada em 2019 por pesquisadores participantes do Projeto IARA (Intelligent Autonomous Robotic Automobile) do Laboratório de Computação de Alto Desempenho (LCAD) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), iniciado em 2009. Em 2017, o Projeto IARA atingiu um marco na história dos carros autônomos ao realizar uma viagem do campus da Ufes em Vitória até a cidade de Guarapari, um percurso de 74 km passando por três municípios em tráfego normal de ruas, avenidas, rodovias, pontes, praças de pedágio, semáforos, entre outras situações de trânsito. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 19-06-24.mp3

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