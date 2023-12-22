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CBN e a Tecnologia

Empresas de marketing dizem que "ouvem" você pelo seu celular. saiba como se proteger

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 11:43

Publicado em 

22 dez 2023 às 11:43
Aparelho de telefone celular smartphone
Aparelho de telefone celular smartphone Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil
O que muitos suspeitavam, mas as empresas negavam, acaba de ser reconhecido por algumas delas. O celular escuta o que falamos próximo a ele. As companhias americanas MindSift e Cox Media Group (CMG) afirmaram publicamente que utilizam o microfone dos celulares de usuários pelo mundo para bisbilhotar conversas, entender o conteúdo e direcionar publicidade a essas pessoas por meio de anúncios microssegmentados. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos entender como se proteger dessa invasão de privacidade. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 22-12-23

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