Empresas de marketing dizem que "ouvem" você pelo seu celular. saiba como se proteger

O que muitos suspeitavam, mas as empresas negavam, acaba de ser reconhecido por algumas delas. O celular escuta o que falamos próximo a ele. As companhias americanas MindSift e Cox Media Group (CMG) afirmaram publicamente que utilizam o microfone dos celulares de usuários pelo mundo para bisbilhotar conversas, entender o conteúdo e direcionar publicidade a essas pessoas por meio de anúncios microssegmentados. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos entender como se proteger dessa invasão de privacidade. Ouça a conversa completa!