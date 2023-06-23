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CBN e a Tecnologia

Embarque na história: quais filmes de ficção-científica previram as tecnologias de hoje?

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 11:28

Publicado em 

23 jun 2023 às 11:28
"Os Jetsons" Crédito: Divulgação
Estamos cercados de inovações tecnológicas que podem ser surpresa para muitas pessoas, mas não para quem segue conteúdos de ficção científica. Muitas das tecnologias que hoje são corriqueiras e já foram previstas em muitos filmes e séries. Pensando nisso, nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer algumas inovações e os filmes e séries que as previram. "Os Jetsons" e "Blade Runner" são algumas das atrações em destaque. 
CBN - CBN e a Tecnologia - 23-06-23.mp3

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