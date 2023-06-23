Embarque na história: quais filmes de ficção-científica previram as tecnologias de hoje?

Estamos cercados de inovações tecnológicas que podem ser surpresa para muitas pessoas, mas não para quem segue conteúdos de ficção científica. Muitas das tecnologias que hoje são corriqueiras e já foram previstas em muitos filmes e séries. Pensando nisso, nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer algumas inovações e os filmes e séries que as previram. "Os Jetsons" e "Blade Runner" são algumas das atrações em destaque.