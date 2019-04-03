Em seu aniversário de 15 anos, Gmail lança novos recursos

O Gmail, uma das plataformas de e-mail mais utilizadas e conhecidas do mundo e com cerca de 1,5 bilhão de usuários, está completando 15 anos nesta semana. Entre as comemorações de aniversário está o lançamento de um novo recurso: a possibilidade de agendar o envio de emails. De acordo com o Google, a nova função vai auxiliar na separação lazer-trabalho, evitando que as pessoas respondam emails tarde da noite. Assunto esse para a análise do comentarista de tecnologia Gilberto Sudré, que conta detalhes sobre o novo mecanismo. Confira!