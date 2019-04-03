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Em seu aniversário de 15 anos, Gmail lança novos recursos

O comentarista Gilberto Sudré destaca como vão funcionar os novos serviços da plataforma

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 12:09

Publicado em 

03 abr 2019 às 12:09
O Gmail, uma das plataformas de e-mail mais utilizadas e conhecidas do mundo e com cerca de 1,5 bilhão de usuários, está completando 15 anos nesta semana. Entre as comemorações de aniversário está o lançamento de um novo recurso: a possibilidade de agendar o envio de emails. De acordo com o Google, a nova função vai auxiliar na separação lazer-trabalho, evitando que as pessoas respondam emails tarde da noite. Assunto esse para a análise do comentarista de tecnologia Gilberto Sudré, que conta detalhes sobre o novo mecanismo. Confira!
 
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 03-04-19

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