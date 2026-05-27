Em meio às novas armadilhas de criminosos, como saber se um site é seguro?

Promoção imperdível! iPhone por R$ 199! Clique aqui AGORA!… e logo ali você está entregando seus dados, seu cartão e talvez até sua paz de espírito para um golpista do outro lado do mundo! Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos falar sobre como identificar se um site é realmente seguro. Cadeado no navegador garante segurança? Pix em site desconhecido é cilada? Prepare o antivírus da desconfiança porque hoje o programa vai ensinar como navegar sem cair em armadilhas digitais. Ouça a conversa completa!