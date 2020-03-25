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CBN E A TECNLOGIA

Em época de coronavírus, proteja-se dos golpes na internet

Ouça as orientações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 25 de Março de 2020 às 10:31

Publicado em 

25 mar 2020 às 10:31
Nesta edição do CBN e a Tecnologia, com o comentarista Gilberto Sudré, você acompanha as orientações sobre como não cair em golpes virtuais que têm sido aplicados tendo como pano de fundo o avanço nos casos de coronavírus no Brasil. Entre os golpes, criminosos utilizam do nome de grandes marcas e prometem informações sobre a doença e distribuição de álcool em gel, por exemplo.
CBN e a Tecnologia - 25-03-20
O outro é o do "Auxílio Cidadão 2020”, que instiga o usuário a verificar se o trabalhadores autônomos têm direito a um auxílio de R$ 200 por mês do governo. O link para o qual a pessoa é direcionada pede para fazer um falso cadastro, quando na verdade, o site está roubando os dados. Por fim, o aplicativo "Covid-19 Tracker" que promete fornecer dados sobre o coronavírus no mundo e chega por links divulgados pelas redes sociais, mas, na verdade, trata-se de um software que bloqueia os aparelhos e exige dinheiro dos usuários. Confira!
 

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