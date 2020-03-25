Em época de coronavírus, proteja-se dos golpes na internet

Nesta edição do CBN e a Tecnologia, com o comentarista Gilberto Sudré, você acompanha as orientações sobre como não cair em golpes virtuais que têm sido aplicados tendo como pano de fundo o avanço nos casos de coronavírus no Brasil. Entre os golpes, criminosos utilizam do nome de grandes marcas e prometem informações sobre a doença e distribuição de álcool em gel, por exemplo.

O outro é o do "Auxílio Cidadão 2020”, que instiga o usuário a verificar se o trabalhadores autônomos têm direito a um auxílio de R$ 200 por mês do governo. O link para o qual a pessoa é direcionada pede para fazer um falso cadastro, quando na verdade, o site está roubando os dados. Por fim, o aplicativo "Covid-19 Tracker" que promete fornecer dados sobre o coronavírus no mundo e chega por links divulgados pelas redes sociais, mas, na verdade, trata-se de um software que bloqueia os aparelhos e exige dinheiro dos usuários. Confira!