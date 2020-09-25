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CBN E A TECNOLGIA

Eleições: acordo entre WhatsApp e TSE prevê canais para denúncias

Ouça os destaques com o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 11:30

Publicado em 

25 set 2020 às 11:30
Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré traz como destaque as estratégias que já começam a ser utilizadas visando combater as notícias falsas para as eleições municipais de outubro. Nos próximos dias, o aplicativo de mensagem WhatsApp vai assinar uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com um memorando de entendimento que criará dois canais oficias do tribunal no aplicativo: um para informações aos eleitores e outro para denúncias de irregularidades. 
CBN e a Tecnologia - 25-09-20

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