Eleições: acordo entre WhatsApp e TSE prevê canais para denúncias

Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré traz como destaque as estratégias que já começam a ser utilizadas visando combater as notícias falsas para as eleições municipais de outubro. Nos próximos dias, o aplicativo de mensagem WhatsApp vai assinar uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com um memorando de entendimento que criará dois canais oficias do tribunal no aplicativo: um para informações aos eleitores e outro para denúncias de irregularidades.