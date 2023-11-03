Economize memória do celular: ouça dicas para não acumular mídias no seu aparelho

É inegável que o WhatsApp se tornou um dos principais instrumentos de comunicação do dia a dia de todas as pessoas que possuem um aparelho celular. Por ele, é possível enviar não somente mensagens de texto e áudio, mas também fotos, vídeos, GIFs e até PDFs. O acúmulo desses arquivos de mídia, porém, pode ocupar um espaço considerável no armazenamento interno dos smartphones, o que, consequentemente, pode acabar afetando o desempenho do aparelho. Nesta edição de CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré dá algumas dicas de como economizar memória do celular ao controlar o armazenamento interno que essas mídias ocupam. Sabia que uma das formas de fazer esse controle é desativando o download automático desses arquivos? Ouça a conversa completa e confira todas as dicas!