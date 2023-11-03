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CBN e a Tecnologia

Economize memória do celular: ouça dicas para não acumular mídias no seu aparelho

Áudio, fotos, vídeos, GIF's e até PDF's podem ocupar um espaço considerável

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 12:07

Publicado em 

03 nov 2023 às 12:07
O grupo de elite da Polícia Civil no WhatsApp ficou com apenas 12 dos 40 integrantes originais
WhatsApp, mídias enviadas e recebidas Crédito: Reprodução
É inegável que o WhatsApp se tornou um dos principais instrumentos de comunicação do dia a dia de todas as pessoas que possuem um aparelho celular. Por ele, é possível enviar não somente mensagens de texto e áudio, mas também fotos, vídeos, GIFs e até PDFs. O acúmulo desses arquivos de mídia, porém, pode ocupar um espaço considerável no armazenamento interno dos smartphones, o que, consequentemente, pode acabar afetando o desempenho do aparelho. Nesta edição de CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré dá algumas dicas de como economizar memória do celular ao controlar o armazenamento interno que essas mídias ocupam. Sabia que uma das formas de fazer esse controle é desativando o download automático desses arquivos? Ouça a conversa completa e confira todas as dicas!
CBN e a Tecnologia - 03-11-23

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