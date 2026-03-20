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CBN e a Tecnologia

ECA Digital: o que realmente muda na sua vida e dos seus filhos?

Ouça as explicações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 20 de Março de 2026 às 11:38

Publicado em 

20 mar 2026 às 11:38
crianças e internet
crianças e internet Crédito: pexels
Em tese, acabou a era em que bastava clicar em "tenho mais de 18 anos" para acessar qualquer conteúdo on-line. A Lei 15.211/2025 – conhecida por ECA Digital – entrou em vigor nesta semana, estabelecendo regras inéditas para proteger menores em redes sociais, aplicativos, jogos eletrônicos e outros serviços digitais disponíveis no Brasil. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, ele explica. Mas, enfim, o que isto muda na sua vida? Que conteúdos crianças não poderão acessar? E os pais e responsáveis? Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia -20-03-26.mp3

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