Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Tecnologia

E você? A Geração Z está pesquisando no TikTok em vez do Google

Ouça detalhes na participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 10:56

Publicado em 

29 jul 2022 às 10:56
tik tok
tik tok Crédito: Divulgação
TikTok é a nova febre! Um novo relatório do Google aponta que grande parte da geração Z prefere fazer pesquisas no aplicativo TikTok e no Instagram ao invés de usar ferramentas do Google. As informações foram compartilhadas pelo vice-presidente sênior da empresa, Prabhakar Raghavan, durante a conferência Brainstorm Tech. "Nossos estudos mostram que quase 40% dos jovens quando procuram um lugar para almoçar, não vão ao Google Maps ou à Pesquisa, eles vão para o TikTok ou Instagram." E, você, está nesse grupo? Em que plataformas costuma buscar informações? Tema para Gilberto Sudré, nesta edição do "CBN e a Tecnologia". 
CBN e a Tecnologia - 29-07-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados