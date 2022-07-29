E você? A Geração Z está pesquisando no TikTok em vez do Google

TikTok é a nova febre! Um novo relatório do Google aponta que grande parte da geração Z prefere fazer pesquisas no aplicativo TikTok e no Instagram ao invés de usar ferramentas do Google. As informações foram compartilhadas pelo vice-presidente sênior da empresa, Prabhakar Raghavan, durante a conferência Brainstorm Tech. "Nossos estudos mostram que quase 40% dos jovens quando procuram um lugar para almoçar, não vão ao Google Maps ou à Pesquisa, eles vão para o TikTok ou Instagram." E, você, está nesse grupo? Em que plataformas costuma buscar informações? Tema para Gilberto Sudré, nesta edição do "CBN e a Tecnologia".