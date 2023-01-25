É provável que a algum dia a internet pare de existir?

"Erro 404": esta é a mensagem que vemos na tela quando um aparelho é incapaz de se conectar a um website, seja porque ele desapareceu do servidor ou porque o link está errado. Mas será que é possível que um dia internet possa entrar em colapso e deixar de existir como a conhecemos? Você já imaginou se ela simplesmente parar de funcionar? Tem chance disto acontecer? Como isto poderia acontecer? É sobre este tema que o comentarista Gilberto Sudré trata nesta edição do "CBN e a Tecnologia". Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 25-01-23.mp3