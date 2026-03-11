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CBN e a Tecnologia

É possível uma perícia recuperar mensagens apagadas no celular? Especialista explica!

Acompanhe as observações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 11 de Março de 2026 às 12:13

Publicado em 

11 mar 2026 às 12:13
celular, aplicativo, perigo
Perícia policial, recuperação de dados Crédito: Shutterstock
A análise do conteúdo de celulares apreendidos em operações policiais, como o do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pela Polícia Federal (PF), despertaram a atenção no noticiário nos últimos dias. Segundo reportagem de "O Globo", peritos da PF utilizaram softwares especializados para copiar o conteúdo completo do aparelho, recuperar fragmentos de dados e rastrear registros de envio de mensagens e arquivos. Especialistas explicam que a análise do conteúdo de celulares apreendidos em operações policiais pela Polícia Federal (PF) envolve uma série de ferramentas tecnológicas que permitem acessar os dados mesmo quando os aparelhos estão bloqueados por senhas ou desligados ou as informações foram excluídas do dispositivo. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, com o comentarista Gilberto Sudré, vamos falar sobre como esse processo de extração e perícia dos dados de celulares é feito. Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia -11-03-26.mp3

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