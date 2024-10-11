É fato? É falso? Os mitos que ainda persistem no ambiente virtual

A tecnologia evolui muito rapidamente! Aquilo que era uma verdade ontem pode não ser mais hoje, daí surgem os mitos e as crenças no mundo digital. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer alguns desses mitos e questionar se você ainda acredita neles. Será que as redes públicas de Wi-Fi são seguras? O antivírus pago é melhor do que o gratuito? O usuário fica invisível na navegação anônima? Ouça a conversa completa!