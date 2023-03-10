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CBN e a Tecnologia

Do celular dobrável à tela rolável: as novidades do mercado de celulares!

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 10 de Março de 2023 às 11:25

Publicado em 

10 mar 2023 às 11:25
Celular dobrável
Celular dobrável Crédito: Freepik
Dominado pela Samsung, o setor de celulares com telas dobráveis ficará mais acirrado ao longo de 2023. É o objetivo das marcas Honor, Huawei, Oppo e Tecno, que levaram cinco novos modelos para o MWC (Mobile World Congress) 2023, maior evento de tecnologia móvel do mundo, em Barcelona. A previsão também é de que as fabricantes chinesas ampliem a oferta de seus celulares dobráveis para mercados emergentes, como a América Latina. Esse é um dos destaques nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré. 
CBN e a Tecnologia - 10-03-23.mp3

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