Do celular dobrável à tela rolável: as novidades do mercado de celulares!

Dominado pela Samsung, o setor de celulares com telas dobráveis ficará mais acirrado ao longo de 2023. É o objetivo das marcas Honor, Huawei, Oppo e Tecno, que levaram cinco novos modelos para o MWC (Mobile World Congress) 2023, maior evento de tecnologia móvel do mundo, em Barcelona. A previsão também é de que as fabricantes chinesas ampliem a oferta de seus celulares dobráveis para mercados emergentes, como a América Latina. Esse é um dos destaques nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré.