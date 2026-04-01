Direto do túnel do tempo: tecnologias do passado que estão voltando ao dia a dia

Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré traz como destaque a seguinte reflexão: você já reparou como algumas tecnologias que pareciam ultrapassadas estão voltando com tudo? Esses sucessos do passado estão conquistando espaço novamente em um mundo dominado pelo digital. Mas o que está por trás desse movimento? Vamos explorar por que o passado está mais presente do que nunca — e como essas tecnologias estão ganhando uma nova vida nos dias atuais. Ouça a conversa completa!