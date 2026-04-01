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CBN e a Tecnologia

Direto do túnel do tempo: tecnologias do passado que estão voltando ao dia a dia

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 11:14

Publicado em 

01 abr 2026 às 11:14
A venda (e a procura) de discos de Vinil está em alta no Estado
A venda (e a procura) de discos de Vinil está em alta no Estado Crédito: Egle P./Pixabay
Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré traz como destaque a seguinte reflexão: você já reparou como algumas tecnologias que pareciam ultrapassadas estão voltando com tudo? Esses sucessos do passado estão conquistando espaço novamente em um mundo dominado pelo digital. Mas o que está por trás desse movimento? Vamos explorar por que o passado está mais presente do que nunca — e como essas tecnologias estão ganhando uma nova vida nos dias atuais. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 01-04-26.mp3

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