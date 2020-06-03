Digitalização agiliza processos burocráticos na pandemia

A pandemia do novo coronavírus influenciou a mudança de hábito digital pessoal de muitos capixabas. Mas não a mudança não é só pessoal. Empresas e até mesmo repartições públicas oficiais precisaram se adaptar no meio eletrônico para conseguirem continuar funcionando durante o isolamento social, deixando as ferramentas analógicas de lado. Por isso, documentos e assinaturas digitais foram popularizadas nas últimas semanas e diversas normas foram publicadas intensificando a validade jurídica de documentos nato-digitais ou digitalizados. O resultado é a desburocratização e agilidade no andamento de serviços eletrônicos. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré aponta os benefícios do processo e explica como funciona a validade de um documento digital. Confira!