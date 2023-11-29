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CBN e a Tecnologia

Dicas práticas: como reduzir o risco de ter seu celular ou perfil pessoal invadidos

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 11:51

Publicado em 

29 nov 2023 às 11:51
Saiba como identificar aplicativos maliciosos no seu smartphone
Saiba como identificar aplicativos maliciosos no seu smartphone Crédito: Pexels
30 de novembro, na próxima quinta-feira, é o Dia da Segurança Cibernética – ou ainda Dia Internacional da Segurança da Informação. Um evento para nos lembrar da importância de manter nossos dispositivos e perfis protegidos contra as ameaças digitais. Tendo como recordação a data, nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré nos apresenta dicas práticas de como reduzir o risco de ter seu celular ou perfil pessoal invadido em rede social. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 29-11-23.mp3

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