Dicas práticas: como reduzir o risco de ter seu celular ou perfil pessoal invadidos

30 de novembro, na próxima quinta-feira, é o Dia da Segurança Cibernética – ou ainda Dia Internacional da Segurança da Informação. Um evento para nos lembrar da importância de manter nossos dispositivos e perfis protegidos contra as ameaças digitais. Tendo como recordação a data, nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré nos apresenta dicas práticas de como reduzir o risco de ter seu celular ou perfil pessoal invadido em rede social. Ouça a conversa completa!