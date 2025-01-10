Os 15 GBytes de armazenamento gratuito do Google Drive são interessantes em comparação com muitos concorrentes, mas podem ficar cheios rapidamente se você não tomar cuidado. No entanto, mudar seu plano para a versão paga não é sua única opção. Com algumas etapas simples, você pode liberar armazenamento do Google Drive sem perder arquivos importantes. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer algumas dicas para economizar o espaço do Google Drive. Ouça a conversa completa!