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CBN e a Tecnologia

Dicas para economizar o espaço do Google Drive!

Acompanhe os detalhes com o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 11:04

Publicado em 

10 jan 2025 às 11:04
Logo da nuvem Google Drive
Logo da nuvem Google Drive Crédito: Reprodução Google Drive
Os 15 GBytes de armazenamento gratuito do Google Drive são interessantes em comparação com muitos concorrentes, mas podem ficar cheios rapidamente se você não tomar cuidado. No entanto, mudar seu plano para a versão paga não é sua única opção. Com algumas etapas simples, você pode liberar armazenamento do Google Drive sem perder arquivos importantes. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer algumas dicas para economizar o espaço do Google Drive. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 14.31s - 10-01-25.mp3

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