Dicas e orientações para verificar se está sendo espionado durante hospedagens

Neste mês, um casal de turistas encontrou uma câmera escondida dentro do flat em que estava hospedado em Muro Alto, em Ipojuca, no Grande Recife. O aparelho estava numa tomada embaixo da TV. Não é a primeira vez que isso acontece e há formas para descobrir se há ou não uma câmera oculta em um local? Nesta edição do CBN e a Tecnologia, com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer algumas técnicas para tentar identificar a existências desses dispositivos em quartos de hotel ou imóveis alugados, por exemplo. Ouça a conversa completa!