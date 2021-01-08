Dicas e orientações para aumentar a segurança de sua rede doméstica

Não bastam o antivírus e suas senhas do computador! Em especial com o período de pandemia o uso da internet, cada vez mais, no ambiente do lar passou a chamar a atenção dos cibercriminosos. Pensando nisso, todo cuidado é pouco com relação à sua privacidade. E o segredo da sua segurança também passa pela sua rede doméstica! Este é o alerta do Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia. A rede doméstica tem como elemento central o roteador, aquele dispositivo que faz a interface entre a sua rede articular e a do provedor de internet. "O aumento do uso das redes domésticas, seja com o uso de dispositivos conectados a ela seja pelo home office, chamou a atenção dos atacantes. Vamos conhecer algumas dicas para melhorar a segurança desse tipo de rede", explica Sudré. Acompanhe!