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Dicas de segurança para impedir que aplicativos roubem seus dados

Saiba como impedir que os aplicativos usados no dia a dia acabem com o seu pacote de dados

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 13:45

Publicado em 

15 nov 2019 às 13:45
Cuidado com aplicativos que consomem todo o seu pacote de dados. Crédito: Divulgação
Nesta edição do CBN e a Tecnologia o comentarista Gilberto Sudré nos alerta sobre as principais dicas de segurança que devemos ficar atentos para impedir que os aplicativos que usamos no dia a dia roubem nossos dados. Ficou preocupado? Então segue algumas orientações:
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 15-11-19
- Use gerenciador de senhas atualizado;
- Use uma VPN [o instrumento também facilita proteção de dados];
- Ao instalar um aplicativo verifique quais permissões ele vai te solicitar;
- Faça a atualização dos aplicativos e sistema operacional de forma recorrente. Possíveis vulnerabilidades serão corrigidas;
- E claro: baixe os aplicativos direto das lojas oficiais do seu celular.

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