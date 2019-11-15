Dicas de segurança para impedir que aplicativos roubem seus dados

Cuidado com aplicativos que consomem todo o seu pacote de dados. Crédito: Divulgação

Nesta edição do CBN e a Tecnologia o comentarista Gilberto Sudré nos alerta sobre as principais dicas de segurança que devemos ficar atentos para impedir que os aplicativos que usamos no dia a dia roubem nossos dados. Ficou preocupado? Então segue algumas orientações:

Your browser does not support the audio element. CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 15-11-19

- Use gerenciador de senhas atualizado;

- Use uma VPN [o instrumento também facilita proteção de dados];

- Ao instalar um aplicativo verifique quais permissões ele vai te solicitar;

- Faça a atualização dos aplicativos e sistema operacional de forma recorrente. Possíveis vulnerabilidades serão corrigidas;