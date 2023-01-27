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CBN e a Tecnologia

Dia Internacional da Proteção de Dados: como você cuida das suas informações?

Ouça a conversa completa com o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 12:29

Publicado em 

27 jan 2023 às 12:29
Empresas já podem ser penalizadas em caso de descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Empresas já podem ser penalizadas em caso de descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) Crédito: Pexels
No sábado (28) é recordado o Dia Internacional da Proteção de Dados, data que reforça a importância da proteção de direitos fundamentais de liberdade e privacidade relacionados ao uso de dados pessoais. A proteção de dados pessoais está regulamentada pela Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). O objetivo da norma jurídica é proteger os direitos fundamentais da liberdade, da privacidade e o livre desenvolvimento de qualquer pessoa física no Brasil. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré. Conscientização e proteção da nossa privacidade: como você cuida das suas informações? Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 27-01-23.mp3

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