Dia Internacional da Proteção de Dados: como você cuida das suas informações?

No sábado (28) é recordado o Dia Internacional da Proteção de Dados, data que reforça a importância da proteção de direitos fundamentais de liberdade e privacidade relacionados ao uso de dados pessoais. A proteção de dados pessoais está regulamentada pela Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). O objetivo da norma jurídica é proteger os direitos fundamentais da liberdade, da privacidade e o livre desenvolvimento de qualquer pessoa física no Brasil. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré. Conscientização e proteção da nossa privacidade: como você cuida das suas informações? Ouça a conversa completa!