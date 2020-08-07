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CBN E A TECNOLOGIA

Dia dos pais: opções de presente para quem ama tecnologia

Ouça as dicas de Gilberto Sudré

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 11:29

Publicado em 

07 ago 2020 às 11:29
Nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré destaca as opções de presentes tecnológicos que estão fazendo o maior sucesso às vésperas do Dia dos Pais, celebrado neste domingo (09). Entre as sugestões de Sudré:
CBN e a Tecnologia - 07-08-20
 - Smart speaker Amazon Echo Dot
- Samsung EPP1100BBPGBR (carregador rápido sem fio slim, preto)
- Kindle Paperwhite 8 GB - agora a prova d´água
- Fone de ouvido Xiaomi Redmi Airdots com bluetooth
- Headphone Bluetooth
- Drone Sky Laser Quadcopter com câmera - multilaser, BR385, branco
- Smartband Xiaomi Mi Band 4

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