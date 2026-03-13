Dia do Consumidor: promoções são tentadoras, mas não caia em ciladas!

O Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, é uma data criada para conscientizar sobre direitos dos clientes – cuja data, neste ano, cai num domingo. Nesse cenário, existe também a Semana do Consumidor, na qual as empresas fazem promoções especiais. Mas é necessário atenção! Essa é uma grande oportunidade para você comprar novos produtos, como aquele eletrônico dos sonhos ou renovar o guarda-roupa, mas exige cuidado. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos entender como identificar promoções reais e evitar ciladas nas lojas online. Ouça a conversa completa!