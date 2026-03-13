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CBN e a Tecnologia

Dia do Consumidor: promoções são tentadoras, mas não caia em ciladas!

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 13 de Março de 2026 às 11:46

Publicado em 

13 mar 2026 às 11:46
Black Friday, compras, desconto
Black Friday, compras, desconto Crédito: Pexels
O Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, é uma data criada para conscientizar sobre direitos dos clientes – cuja data, neste ano, cai num domingo. Nesse cenário, existe também a Semana do Consumidor, na qual as empresas fazem promoções especiais. Mas é necessário atenção! Essa é uma grande oportunidade para você comprar novos produtos, como aquele eletrônico dos sonhos ou renovar o guarda-roupa, mas exige cuidado. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos entender como identificar promoções reais e evitar ciladas nas lojas online. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 13-03-26.mp3

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