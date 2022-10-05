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Dia das Crianças: como comprar presentes online de maneira segura

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 11:23

Publicado em 

05 out 2022 às 11:23
Tela, crianças, celular, tablet, tecnologia
É importante reduzir o tempo de tela das crianças e adolescentes Crédito: Pexels
O Dia das Crianças, em 12 de outubro, está próximo e uma das principais datas comemorativas para o comércio. Produtos para crianças em geral precisam de cuidados específicos na sua produção para garantir uma brincadeira segura. Com a expansão do comércio on-line muitos presentes serão comprados desta forma. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", Gilberto Sudré discute como se proteger para os presentes não se tornarem uma dor de cabeça para o consumidor. Ouça as explicações completas!
CBN e a Tecnologia - 05-10-22

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