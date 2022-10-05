Dia das Crianças: como comprar presentes online de maneira segura

O Dia das Crianças, em 12 de outubro, está próximo e uma das principais datas comemorativas para o comércio. Produtos para crianças em geral precisam de cuidados específicos na sua produção para garantir uma brincadeira segura. Com a expansão do comércio on-line muitos presentes serão comprados desta forma. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", Gilberto Sudré discute como se proteger para os presentes não se tornarem uma dor de cabeça para o consumidor. Ouça as explicações completas!