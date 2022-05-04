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CBN e a Tecnologia

Dia da Senha: dicas para criar e manter uma senha segura

Ouça as orientações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 12:08

Publicado em 

04 mai 2022 às 12:08
Computador, tecnologia, tablet, laptop
Crédito: Pixabay
Nesta quinta-feira, 05 de maio, é celebrado o Dia Mundial da Senha! A data foi criada para colocar em discussão a segurança de contas, perfis e cadastros virtuais. Um dos problemas mais recorrentes relacionados com a segurança na internet é o vazamento de dados. De acordo com um relatório divulgado pela NordPass, um dos principais serviços para gerenciamento de senhas, mais de 125 milhões de credenciais de cidadãos brasileiros foram vazadas somente em 2021. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré ensina a forma adequada de se usar as senhas e como melhorar a segurança deste dispositivo de segurança. Acompanhe!
CBN e a Tecnologia -04-05-22
DICAS SIMPLES PARA CRIAR E/OU MANTER UMA SENHA COM SEGURANÇA REFORÇADA
- Não utilize informações pessoais para gerar senhas;
- Siga uma boa política de senhas;
- Ative a verificação em duas etapas;
- Evite salvar senhas no seu navegador;
- Gerencie suas credenciais por meio de cofres de senhas;
- Utilize uma VPN ao se conectar em redes públicas ou desconhecidas;
- Nunca envie senhas via mensagem ou e-mail;
- Cuidado com sites de phishing;
- Verifique se suas informações já apareceram em vazamentos de dados.

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