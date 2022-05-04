Dia da Senha: dicas para criar e manter uma senha segura

Nesta quinta-feira, 05 de maio, é celebrado o Dia Mundial da Senha! A data foi criada para colocar em discussão a segurança de contas, perfis e cadastros virtuais. Um dos problemas mais recorrentes relacionados com a segurança na internet é o vazamento de dados. De acordo com um relatório divulgado pela NordPass, um dos principais serviços para gerenciamento de senhas, mais de 125 milhões de credenciais de cidadãos brasileiros foram vazadas somente em 2021. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré ensina a forma adequada de se usar as senhas e como melhorar a segurança deste dispositivo de segurança. Acompanhe!