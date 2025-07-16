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CBN e a Tecnologia

Devo atualizar ou não atualizar o celular? Especialista orienta!

Acompanhe as observações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 16 de Julho de 2025 às 11:33

Publicado em 

16 jul 2025 às 11:33
Vai emprestar seu celular? Proteja-o antes!
Celular, atualização, sistema operacional, apps, aplicativos Crédito: Pexels
O Nesta edição do CBN e a Tecnologia, com o comentarista Gilberto Sudré, o assunto em destaque é a atualização do sistema operacional do celular. Muitos usuários enfrentam um dilema: atualizar ou não atualizar o celular? Será que aquela notificação de nova versão do sistema operacional é um presente ou uma armadilha? Vamos desvendar os prós e contras de manter seu smartphone sempre na última versão e te ajudar a decidir se é hora de apertar o botão "atualizar" ou se é melhor esperar. E mais: caiu no golpe do WhatsApp clonado? O que fazer? Ouça a conversa completa!
CBN - CBN E A TECNOLOGIA - 16-07-25

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