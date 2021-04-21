Desorganização nunca mais! Saiba como organizar apps no Android

Você se incomoda com aplicativos desorganizados na tela do seu Android? E a desorganização é tanta que você demora a encontrar o que precisa? Então o assunto desta edição do "CBN e a Tecnologia" é para você!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 21-04-21
O comentarista Gilberto Sudré ensina uma forma simples de organizar os apps na tela do seu smartphone Android. Através da criação de pastas, é possível ter um acesso rápido a diferentes programas de uma só vez. Acompanhe as explicações completas!