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CBN E A TECNOLOGIA

Desorganização nunca mais! Saiba como organizar apps no Android

Confira as orientações de Gilberto Sudré

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 11:53

Publicado em 

21 abr 2021 às 11:53
Tela de celular Android Crédito: Pexels/Pixabay
Você se incomoda com aplicativos desorganizados na tela do seu Android? E a desorganização é tanta que você demora a encontrar o que precisa? Então o assunto desta edição do "CBN e a Tecnologia" é para você!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 21-04-21
O comentarista Gilberto Sudré ensina uma forma simples de organizar os apps na tela do seu smartphone Android. Através da criação de pastas, é possível ter um acesso rápido a diferentes programas de uma só vez. Acompanhe as explicações completas!
 

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