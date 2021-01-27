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LEVANTAMENTO DO NYT

Descubra quais são as tecnologias que vão invadir nossa vida em 2021

Ouça os comentários do especialista em tecnologia Gilberto Sudré

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 12:41

Publicado em 

27 jan 2021 às 12:41
Roteador de wi-fi Crédito: Pixabay
Não é spoiler, mas o fato é que estamos diante de mais um ano que deverá ser marcado por serviços na internet dominando diversos aspectos da vida. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré destaca as tecnologias que vão invadir a nossa vida neste ano de 2021. Um levantamento do "The New York Times" aponta quatro tendências tecnológicas que estão prestes a invadir nossa vida. São elas: tecnologia que substitui lojas; o Wi-Fi está ficando mais inteligente; tecnologia que evita o contato - o ano passado foi um momento de mudança para os pagamentos móveis - e tecnologia que virtualiza trabalho e cuidado. Ouça!
CBN e a Tecninologia - 27-01-21.mp3

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