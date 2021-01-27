Descubra quais são as tecnologias que vão invadir nossa vida em 2021

Não é spoiler, mas o fato é que estamos diante de mais um ano que deverá ser marcado por serviços na internet dominando diversos aspectos da vida. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré destaca as tecnologias que vão invadir a nossa vida neste ano de 2021. Um levantamento do "The New York Times" aponta quatro tendências tecnológicas que estão prestes a invadir nossa vida. São elas: tecnologia que substitui lojas; o Wi-Fi está ficando mais inteligente; tecnologia que evita o contato - o ano passado foi um momento de mudança para os pagamentos móveis - e tecnologia que virtualiza trabalho e cuidado. Ouça!