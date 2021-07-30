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CBN e a Tecnologia

Desconfiou de login suspeito? Saiba quais medidas você deve tomar

Ouça as dicas de Gilberto Sudré!

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 12:58

Publicado em 

30 jul 2021 às 12:58
Login
Login Crédito: Pixabay
Você já recebeu um alerta de "atividade de login suspeita" e desconfiou que sua conta, seja de e-mail ou rede social, estivesse sofrendo uma tentativa de invasão? Não entre em pânico! A mensagem significa que houve uma tentativa anormal de login, mas seus dados estão protegidos. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré dá dicas para garantir o funcionamento pleno de suas contas sem problemas após esses episódios e dá dicas para fortalecer a segurança dos seus logins. Ouça:
CBN e a Tecnologia - 30/07/2021

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