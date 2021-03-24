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CBN E A TECNOLOGIA

Desafios do 5G: quem usa parabólica vai precisar de novo equipamento?

Assunto par Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia! Confira!

Publicado em 24 de Março de 2021 às 11:18

Publicado em 

24 mar 2021 às 11:18
A internet 5G deve se tornar realidade em breve. Isso porque a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) definiu as regras do leilão para a oferta de banda larga móvel desta tecnologia. Mas a implantação do 5G no Brasil esbarra em uma série de desafios. Um deles é das antenas parabólicas, que levam sinal de televisão para milhões de pessoas. O motivo? A interferência no serviço de transmissão para parabólicas por redes de 5G na faixa 3,5 GHz. Assunto par Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia! Confira!
CBN e a Tecnologia - 24-03-21

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