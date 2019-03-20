Deep Web e Dark Web, os perigos do lado oculto da Internet

Nesta edição do CBN e a Tecnologia o comentarista Gilberto Sudré explica o que são a Depp Web e a Dark Web, nomes que se tornaram mais presentes nos noticiários por conta dos ataques terroristas. Na última semana, o Ministério Público de São Paulo passou a investigar a possibilidade de que os responsáveis pelo atentado na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, estivessem envolvidos com comunidades criminosas na internet. Antes de sair pra matar, em Christchurch, na Nova Zelândia, um extremista também anunciou suas intenções em uma página desse submundo virtual. Como é o seu funcionamento e riscos? Confira a explicação!