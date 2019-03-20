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CBN E A TECNOLOGIA

Deep Web e Dark Web, os perigos do lado oculto da Internet

Ouça as explicações do comentarista em Tecnologia, Gilberto Sudré

Publicado em 20 de Março de 2019 às 11:33

Publicado em 

20 mar 2019 às 11:33
Nesta edição do CBN e a Tecnologia o comentarista Gilberto Sudré explica o que são a Depp Web e a Dark Web, nomes que se tornaram mais presentes nos noticiários por conta dos ataques terroristas. Na última semana, o Ministério Público de São Paulo passou a investigar a possibilidade de que os responsáveis pelo atentado na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, estivessem envolvidos com comunidades criminosas na internet. Antes de sair pra matar, em Christchurch, na Nova Zelândia, um extremista também anunciou suas intenções em uma página desse submundo virtual. Como é o seu funcionamento e riscos? Confira a explicação!
 
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 20-03-19

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