Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E A TECNOLOGIA

De olho na segurança! Conheça aplicativos quem guardam senhas

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 11:49

Publicado em 

15 mai 2019 às 11:49
Em plena era digital, o número de plataformas que exigem o uso de senhas aumenta cada dia mais, e acabamos por possuir cada vez mais senhas para lembrar. Mesmo assim, a dica padrão permanece: troque-as de três em três meses. Nesta quarta-feira (15), no CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré indica quais são os aplicativos mais apropriados e seguros para guardar as senhas e evitar o uso da mesma para todos os serviços que utilizamos. Entre os aplicativos estão: Keepass; Lastpass e 1Password. Confira!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 15-05-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte
Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados