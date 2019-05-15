De olho na segurança! Conheça aplicativos quem guardam senhas

Em plena era digital, o número de plataformas que exigem o uso de senhas aumenta cada dia mais, e acabamos por possuir cada vez mais senhas para lembrar. Mesmo assim, a dica padrão permanece: troque-as de três em três meses. Nesta quarta-feira (15), no CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré indica quais são os aplicativos mais apropriados e seguros para guardar as senhas e evitar o uso da mesma para todos os serviços que utilizamos. Entre os aplicativos estão: Keepass; Lastpass e 1Password. Confira!