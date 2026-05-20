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CBN e a Tecnologia

De dinheiro físico as chaves tradicionais: tecnologias que podem desaparecer até 2030!

Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 11:34

Publicado em 

20 mai 2026 às 11:34
Jogo na televisão e controle remoto na mão para acompanhar o Brasileirão
Jogo na televisão e controle remoto na mão para acompanhar o Brasileirão Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, o destaque passa pelas tecnologias que podem desaparecer até 2030. Você já parou pra pensar que algumas coisas que usamos todos os dias podem simplesmente desaparecer nos próximos anos? Cartão físico, senha, controle remoto, dinheiro em papel, recibos… tudo isso pode virar peça de museu mais rápido do que muita gente imagina. E aí vem a pergunta: estamos ficando mais modernos… ou mais dependentes da tecnologia? No quadro, vamos falar sobre as tecnologias que podem desaparecer até 2030, e o que vai entrar no lugar delas. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 20-05-26.mp3

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