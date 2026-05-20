De dinheiro físico as chaves tradicionais: tecnologias que podem desaparecer até 2030!

Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, o destaque passa pelas tecnologias que podem desaparecer até 2030. Você já parou pra pensar que algumas coisas que usamos todos os dias podem simplesmente desaparecer nos próximos anos? Cartão físico, senha, controle remoto, dinheiro em papel, recibos… tudo isso pode virar peça de museu mais rápido do que muita gente imagina. E aí vem a pergunta: estamos ficando mais modernos… ou mais dependentes da tecnologia? No quadro, vamos falar sobre as tecnologias que podem desaparecer até 2030, e o que vai entrar no lugar delas. Ouça a conversa completa!